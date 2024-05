OM : Une «grosse pipe» fait halluciner Riolo

Hugo Chirossel

De retour cet hiver après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique était annoncé vers un nouveau départ, mais il a finalement été conservé par l’OM. De nouveau titulaire jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa, le Brésilien de 22 ans surprend Daniel Riolo, qui estime qu’il est l’une des belles surprises du moment à Marseille.

Alors que l’on pensait qu’il allait repartir après son prêt d’un an et demi à Botafogo, Luis Henrique est finalement resté à l’OM lors du dernier mercato hivernal. Le Brésilien de 22 ans enchaîne les prestations intéressantes, comme cela a encore été le cas jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame (1-1).

« Ce n'est plus la grosse pipe qu'il était lors de son premier passage »

« Je suis étonné par ce que Luis Henrique peut faire. Ce n'est plus la grosse pipe qu'il était lors de son premier passage. On se moquait de lui avec les "Mbappéinho" et tout ça… Il est un peu baladé à toutes les places, mais il est vaillant et il n'est pas maladroit avec ses pieds. C'est une belle petite surprise du moment pour l'OM », a déclaré Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

Une prolongation dans les tuyaux ?