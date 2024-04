Mercato : Un attaquant va snober l’OM ?

Arnaud De Kanel

L'OM est resté relativement calme lors du mercato hivernal. Néanmoins, le club phocéen a tout de même eu du renfort, avec notamment le retour de prêt de Luis Henrique. D'ailleurs, l'attaquant brésilien a un comportement exemplaire, et l'OM a souhaité le récompenser. Mais pour l'heure, il n'a pas répondu.

La fin de saison approche et elle va remettre au gout du jour l'avenir incertain de certains joueurs. Du côté de l'OM, on s'attend notamment à perdre Pape Gueye contre 0€, étant donné que son contrat arrive à expiration. Et la direction olympienne veut s'éviter une catastrophe similaire l'an prochain.

Henrique n'a pas répondu à l'offre de l'OM

Luis Henrique est sous contrat jusqu'en 2025 et l'OM en a bien conscience. Selon les informations de la Provence , les dirigeants marseillais lui auraient proposé une prolongation de contrat fin janvier. Mais pour l'heure, Henrique n'a pas donné suite. Il pourrait donc snober l'OM pour filer ailleurs plus facilement.

Longoria voulait le vendre

Pablo Longoria est conscient du danger et c'est pour cela qu'il avait mis son joueur sur le marché cet hiver. Le président de l'OM espérait en gratter 8M€, mais les courtisans ont manqué à l'appel. Désormais, Luis Henrique est plus proche d'un départ libre l'été prochain que d'un transfert, surtout à ce prix-là.