Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur son futur coéquipier !

Publié le 27 octobre 2020 à 12h35 par T.M.

Actuellement, Max Verstappen fait la paire avec Alexander Albon chez Red Bull. Alors que ce duo pourrait changer la saison prochaine, le Néerlandais a fait le point.

Suite à la rétrogradation de Pierre Gasly chez AlphaTauri, c’est Alexander Albon qui officie en tant que deuxième pilote chez Red Bull, étant ainsi le coéquipier de Max Verstappen. Si le Néerlandais est incontestable, ce n’est pas le cas du Thaïlandais qui pourrait céder sa place pour la saison 2021. A ce sujet, Helmut Marko, dirigeant de Red Bull, affichait d’ailleurs sa volonté d’avoir un pilote d’expérience aux côtés de Verstappen. Face à cette position, certains imaginent notamment une arrivée de Sergio Pérez ou encore Nico Hülkenberg. De quoi faire réagir le pilote de 23 ans.

Quel coéquipier pour Verstappen ?