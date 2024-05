Mercato : L’OM discute avec son futur entraîneur !

Jean de Teyssière

L'OM va maintenant vivre une fin de saison en roue libre. Avec 44 points et trois matchs encore à jouer, les hommes de Jean-Louis Gasset peuvent accrocher, au mieux, la Ligue Europa en fin de saison. L'entraîneur marseillais ne sera pas de la partie la saison prochaine et les dirigeants de l'OM discutent avec Paulo Fonseca autour d'un contrat de 3 ans. Mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé.

Le casse-tête va commencer pour Pablo Longoria et la direction sportive de l'OM. Avec le départ de Jean-Louis Gasset, le club phocéen doit se trouver un nouveau coach. Après trois années successives ou l'entraîneur n'est resté qu'un an, l'OM souhaite se lancer dans un projet sur du moyen/long terme. Mais avec qui ?

Aucun accord avec Fonseca

Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que l'OM est bien à fond sur Paulo Fonseca. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com le 10 avril dernier, l'entraîneur du LOSC est la piste numéro 1 dans le sud de la France. Mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. L'entraîneur portugais souhaite se concentrer sur la fin de saison de son équipe, pour partir l'esprit tranquille. Quatrième de Ligue 1, les Lillois peuvent encore rêver de la troisième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. À la fin de la saison, tout pourrait s'accélérer.

Un contrat de 3 ans à l'étude