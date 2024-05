Vente OM - Arabie Saoudite : C’est la douche froide !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'OM depuis 2016, Frank McCourt est annoncé sur le départ. Certains journalistes évoquent sa longue absence dans la cité phocéenne pour justifier son départ imminent. Mais d'autres sources indiquent qu'il n'est aucunement question d'un changement majeur à l'OM ou d'une arrivée d'investisseurs saoudiens. C'est le cas par exemple du journaliste marseillais Nicolas Filhol.

La vente de l'OM continue de faire parler à Marseille. Certains journalistes comme Thibaud Vézirian annoncent que le deal a déjà été ficelé en coulisses. Un consortium international devrait prendre la place de Frank McCourt dans les prochaines semaines à en croire cette source. Mais pour Nicolas Filhol, il faut cesser de croire à ces rumeurs.

« C’est le mythe, le Graal que tout le monde cherche »

« On est tellement parasité par cette histoire de vente aux Saoudiens depuis des années. Il y a eu des gens qui en ont parlé, il y a surement eu quelque chose, des contacts, et des tentatives d’approches. Si McCourt ne veut pas vendre et des acheteurs pas si intéressés que ça, il faut arrêter avec cette histoire de vente. Cela abime un peu toute l’actu autour de l’OM. C’est le mythe, le Graal que tout le monde cherche que tu trouveras à la hauteur que tu imagines. Peut-être que l’OM ne sera jamais racheté par un état saoudien ou un à richissime investisseur, et que McCourt va le vendre quelqu’un qui ne fera pas d’investissements démentiels. Il faut arrêter de vivre dans l’espoir de ça. Si tu as un bon coach et un bon projet, je dis pourquoi pas, Longoria a déjà proposé des choses intéressantes, il ne faut pas tout jeter » a confié le journaliste Nicolas Filhol pour Football Club Marseille.

McCourt va faire son retour