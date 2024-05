OM - Beye : Il vend un projet de rêve !

Axel Cornic

A la recherche d’un entraineur pour remplacer Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a un favori. Il s’agit selon nos informations de Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques semaines. Et un plan B a même été activé en cas d’échec sur le Portugais avec Habib Beye, récemment sacré champion de National avec le Red Star.

Arrivé pour remplacer Gennaro Gattuso en cours de saison, Jean-Louis Gasset ne devrait faire qu’un simple intérim. Pablo Longoria travaille d’ailleurs sur sa succession et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le grand favori est Paulo Fonseca du LOSC, avec un plan B qui a également été établi.

« Je suis à contre-courant du joueur que j'étais puisque j'aime le football offensif »

Il s’agit selon nos informations d’Habib Beye, ancien joueur et capitaine de l’OM qui a récemment annoncé son départ du Red Star. Très intéressé par l’option marseillaise, il cherche actuellement un club en Ligue 1 et dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi, il a parlé de ses projets en tant que coach. « Je suis à contre-courant du joueur que j'étais puisque j'aime le football offensif. Je n'ai pas envie de me placer dans une case d'entraîneur de position, de transitions... » a expliqué l’homme de 46 ans.

« J'ai dirigé 62 matches avec mon équipe, on a marqué plus de 150 buts »