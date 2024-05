Mercato - OM : Un entraîneur est très chaud pour venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Footballeur international sénégalais de 1998 à 2012, Habib Beye s'est converti en entraîneur il y a quelques années en débarquant au Red Star. L'ancien latéral droit de Strasbourg, d'Aston Villa et aussi de l'OM ne rêve que d'une chose : débarquer dans la cité phocéenne, là où il a passé une grande partie de sa carrière de jouer. On ne compte plus les appels du pied...

Habib Beye réalise plutôt du beau travail depuis 2021 au Red Star et avec tout le feuilleton autour du remplaçant de Jean-Louis Gasset ces derniers mois, il se positionne clairement comme l'un des candidats à ce poste puisqu'il ne cesse de renouveler son intérêt pour son club de cœur. Le natif de Suresnes ne cache plus du tout ses ambitions.

L'OM très courtisé

Si Paulo Fonseca, actuel entraîneur du LOSC, est la cible prioritaire de Pablo Longoria, Habib Beye est passé un peu plus à l'offensive lors d'une interview avec L'Equipe parue seulement quelques minutes après l'élimination de l'OM en Ligue Europa. « Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire » répète-t-il.

Habib Beye attend une rencontre