Gasset - OM : Un gros duel gagné pour le nouvel entraineur ?

On commence à y voir plus clair pour la succession de Jean-Louis Gasset, dont l’intérim devrait se terminer à la fin de la saison. Selon nos informations, le grand favori est Paulo Fonseca et cette piste se confirme de jour en jour, avec les médias italiens qui ont d’ailleurs annoncé ce jeudi un contrat de trois ans qui lui aurait déjà été offert.

Qui sera le prochain coach de l’OM ? Alors que quatre entraineurs différents se sont succédés en moins d’un an, le cinquième arrivera cet été pour guider le nouveau projet marseillais. Plusieurs noms ont été évoqués, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que les deux seuls hommes visés par Pablo Longoria sont Paulo Fonseca du LOSC et Habib Beye du Red Star.

Un contrat de trois ans pour Fonseca ?

Les deux ont un point en commun, puisque leurs contrats se terminent dans seulement quelques semaines. L'un des deux est déjà libre, puisque le Red Star a tout récemment communiqué le départ de Beye, qui a l’ambition d’entrainer en Ligue 1 la saison prochaine. Pour Fonseca la situation est quelque peu différente, même si les médias italiens ont évoqué une offre de l’OM portant sur un contrat de trois ans, ainsi qu’une offre de prolongation du LOSC. Pour le moment, il n'aurait tranché ni en faveur de l'un ni en faveur de l'autre.

