Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s'étonne du choix de Red Bull !

Publié le 30 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Confirmé chez Alpha Tauri, Pierre Gasly ne sera donc pas promu chez Red Bull pour la prochaine saison. L'écurie autrichienne ne plaçait pas le Français sur sa short-list, de quoi surprendre le principal intéressé.

Les baquets trouvent preneurs pour 2021. Alors qu'Alfa Romeo a confirmé poursuivre avec Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen la saison prochaine, Pierre Gasly également ne changera pas d'écurie. Malgré son envie de rejoindre Red Bull, le pilote français a été maintenu chez Alpha Tauri. Si le coéquipier de Max Verstappen n'a pas encore été désigné, trois pilotes font office de favoris. Alexander Albon, l'actuel titulaire du poste, Sergio Perez, victime de l'arrivée de Vettel chez Aston Martin, et Nico Hülkenberg, sans volant cette saison. Dans un entretien accordé à Motorsport , Pierre Gasly s'est étonné de ne pas avoir fait partie de cette liste.

« C'est leur choix, je vais continuer de faire de mon mieux »