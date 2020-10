Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff fixe une date limite pour sa prolongation et celle d'Hamilton !

Publié le 30 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que Mercedes marche une nouvelle fois sur l’eau cette saison, les contours de l’équipe ne sont toujours pas certains pour la saison prochaine. Toto Wolff a annoncé que sa prolongation et celle d’Hamilton seront actées prochainement.

La promenade de santé se poursuit pour Mercedes ! Cette saison encore, l’écurie écrase tout sur son passage, dans le sillage d’un Lewis Hamilton record, devenu devant Michael Schumacher le détenteur du plus grand nombre de victoires en Grand Prix avec 92 unités. Et si, sauf énorme retournement de situation, l’équipe devrait rester la même pour l’an prochain, les prolongations du Britannique, mais aussi du directeur de l’écurie Toto Wolff tardent à tomber. Et si l’on en croit ce dernier, la date limite approche.

Une prolongation signée avant Noël