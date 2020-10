Formule 1

Formule 1 : La nouvelle sortie de Wolff concernant une prolongation d'Hamilton !

Publié le 26 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il arrive en fin de contrat avec Mercedes, Lewis Hamilton n'a toujours pas prolongé son contrat. Une longue attente qui n'inquiète toujours pas Toto Wolff, qui assure qu'il n'y a aucune raison que le sextuple champion du monde ne prolonge pas l'aventure.

Ce dimanche, Lewis Hamilton a battu un nouveau record avec une 92e victoire en carrière lors du Grand Prix du Portugal, entrant ainsi un peu plus dans la légende de la Formule 1. Le sextuple champion du monde est de plus en plus proche d'un quatrième titre de champion du monde consécutif, alors qu'il possède 77 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Valtteri Bottas. Toutefois, son avenir chez Mercedes n'est toujours pas scellé à quelques mois de la fin de saison, et le sextuple champion ne s'est pas encore assis pour négocier avec son écurie. Toutefois, Toto Wolff ne se fait pas de soucis concernant l'avenir du pilote britannique.

« Aucune raison pour qu’il ne veuille pas être dans la voiture la plus rapide »