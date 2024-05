Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid avec un statut légendaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre en fin de saison et devrait, sauf énorme rebondissement, s’engager libre avec le Real Madrid. Malgré sa fin d’histoire plutôt houleuse avec le club parisien, Thierry Henry estime malgré tout que Mbappé restera le meilleur joueur de l’histoire du PSG, et il le fait savoir.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le capitaine de l’équipe de France a refusé de prolonger son contrat dans le but de rejoindre le Real Madrid cet été. Un feuilleton qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, et qui semble avoir terni le statut de légende Mbappé qui aura malgré tout, dans les statistiques, marqué l’histoire du PSG.

Henry monte au créneau pour Mbappé

Au micro de CBS Sports , Thierry Henry lui décerne même le titre de meilleur joueur de l’histoire du club francilien : « S’il est quand même dans les meilleurs joueurs de l’histoire du club ? Mais ce n’est même pas un débat. C’est le numéro un, le meilleur joueur de l’histoire du club pour moi. Mais d’autres personnes qui ont vu d’autres joueurs te diront ça aussi », lâche l’ancien joueur de l’équipe de France sur Mbappé.

« Il partira en tant que meilleur joueur de l’histoire du PSG »