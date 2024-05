PSG - Real Madrid : Thierry Henry salive déjà pour le transfert de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue des demi-finales de la Ligue des champions, c'est finalement le Borussia Dortmund et le Real Madrid qui se disputeront le titre cette saison. Malgré la défaite du PSG et la culpabilité placée sur les épaules de Kylian Mbappé, de nombreux observateurs pensent déjà à la saison prochaine avec l'arrivée du Français dans la capitale espagnole.

Présent à la télévision anglaise comme consultant, Thierry Henry a souvent l'occasion de réagir et forcément, après un soir de Ligue des champions, l'ancien international français a des choses à dire. Après les prestations des demi-finales, il reste confiant en imaginant le futur de Kylian Mbappé au Real Madrid dans une équipe toujours aussi impressionnante.

Mbappé arrive bientôt à Madrid

Malgré des mois de doutes et de discrétion, Kylian Mbappé devrait prendre la direction du Real Madrid à la fin de cette saison 2023-2024. Le natif de Bondy a suffisamment laissé planer le doute et pour beaucoup, son départ du PSG ne fait plus aucun doute. Après sept années à Paris, il devra donc retrouver ses marques en Espagne où il est très courtisé. Il faut dire que voir l'un des tout meilleurs joueurs du monde dans ce qui ressemble à la meilleure équipe donne l'eau à la bouche.

« Tous mes vœux de réussite »