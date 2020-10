Formule 1

Formule 1 : Alain Prost s'enflamme pour le retour de Fernando Alonso !

Publié le 29 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Trois ans après son départ de la Formule 1, Fernando Alonso sera de retour en 2021 chez Renault, au plus grand bonheur d'Alain Prost, qui s'est montré très enthousiaste à propos d'un retour du double champion du monde de Formule 1.

Après avoir quitté McLaren et la Formule 1 en 2018 pour tenter de remporter la triple couronne qui récompense le vainqueur du Grand Prix de Monte-Carlo, des 500 Miles d'Indianapolis et des 24 heures du Mans, Fernando Alonso sera de retour en Formule 1 en 2021 chez Alpine, nouveau nom de Renault. Le champion du monde 2005 et 2006 succédera à Daniel Ricciardo, qui s'est récemment engagé avec McLaren. Un choix fort pour Renault, alors qu'il s'agira ainsi d'un retour aux sources pour l'Espagnol qui fêtera ses 40 ans la saison prochaine. Alors que son arrivée était déjà validée par son futur coéquipier Esteban Ocon, c'est désormais Alain Prost, directeur non exécutif de l'écurie, qui a semblé ravi de l'arrivée de Fernando Alonso.

« Fernando est l’un des meilleurs de sa génération »