Formule 1 : Cette grosse révélation de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 29 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Lewis Hamilton vient d’établir un nouveau record de victoires (92), À 35 ans, le Britannique ne sait pas s’il continuera encore longtemps après ces succès.

Jusqu'à quand Lewis Hamilton continuera de battre les records ? Le Britannique de Mercedes vient de dépasser Michael Schumacher au nombre de victoires en Grand Prix (92 contre 91). Dans cinq courses, Hamilton pourrait aussi devenir champion du monde pour la septième fois, égalant ainsi la performance de l’Allemand. Mais à 35 ans, Lewis Hamilton est en Formule 1 depuis 2007 et la majeure partie de sa carrière est derrière lui.

« Il ne faudra certainement pas longtemps avant que je m’arrête »