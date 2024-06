OM : De Zerbi tient déjà son grand attaquant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi a commencé à réclamer plusieurs renforts et va devoir trancher pour plusieurs joueurs de son effectif. Dans cette optique, le technicien italien pourrait bien recevoir une excellente nouvelle puisque Pierre-Emerick Aubameyang serait enthousiaste à l'idée d'évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison prochaine.

Après avoir longtemps attendu son nouvel entraîneur, l'OM a frappé fort en obtenant la signature de Roberto De Zerbi. Place désormais au mercato avec un été qui s'annonce bouillant. Une large revue d'effectif est prévue, mais d'après Sébastien Denis, Pierre-Emerick Aubemeyang n'est pas concerné et sera toujours l'attaquant marseillais avec De Zerbi.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

«A part Aubameyang, personne n’est intransférable»

« Au club, à part Aubameyang, personne n’est intransférable pour le moment. J’ai quelques informations sur lui. Il y a un rendez-vous de prévu au retour des vacances du joueur donc très rapidement. Il fera ce rdv avec son agent pour décider de ce qu’ils vont faire. L’idée c’est de continuer à l’OM en tout cas. C’est une volonté commune de part et d’autres. Après, il faudra voir les modalités avant que ça se fasse. Il est évident que déjà avant l’arrivée de De Zerbi, il voulait déjà rester… Alors, avec De Zerbi, ça donne encore plus de motivation », lâche le journaliste de Foot Mercato lors d'un Space sur X , avant d'en rajouter une couche.

«Avant l’arrivée de De Zerbi, il voulait déjà rester… Alors, avec De Zerbi»