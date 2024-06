Mercato : Le PSG prépare un «très gros coup» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le moment, le PSG n'a officialisé qu'un seul transfert, à savoir celui de Matvey Safonov, mais cela devrait rapidement s'accélérer. Et pour cause, le club de la capitale souhaite notamment recruter un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. Et à en croire le journaliste Bruno Salomon, les Parisiens préparent un gros coup.

Ce n'est pas une surprise, l'objectif prioritaire du PSG cet été sera de renforcer son secteur offensif afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid. Khvicha Kvaratskhelia semble ainsi être la priorité, ce que confirme Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris , qui assure que le PSG veut frapper fort cet été.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

«Le PSG veut frapper un gros coup»

« Ce qui est sûr, c'est que le PSG veut signer un gros. On parle beaucoup de l'arrivée de jeunes joueurs de 18 ou 19 ans, mais le PSG veut frapper un gros coup. Sur le papier, c'est vraiment l'une des priorités », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant d'en rajouter une couche.

Luis Enrique veut que ça aille vite