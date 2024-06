Mercato : Le RC Lens doit oublier une «légende» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens va démarrer un nouveau cycle avec l'arrivée de Will Still au poste d'entraîneur. Le Belge a été présenté vendredi en conférence de presse et s'est confié sur son choix de rallier le club nordiste cet été en lieu et place de Franck Haise, qualifiant au passage son prédécesseur de véritable légende du RC Lens.

C'est la fin d'une belle histoire d'amour au RC Lens ! Passé par le banc des Sang et Or entre 2020 et 2024, Franck Haise est parti en direction de l'OGC Nice cet été, et c'est donc l'ancien Rémois Will Still qui vient pour lui succéder. Le coach belge, qui a oeuvré pendant près de deux ans au Stade de Reims, a été présenté en conférence de presse vendredi per sa nouvelle direction, et il a d'abord justifié son choix porté vers le RC Lens cet été plutôt que la Premier League.

Mercato - RC Lens : Un énorme coup se profile en attaque ? https://t.co/L9RCwH2kSS pic.twitter.com/6bzWiBJGF2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« On voulait m'envoyer en Angleterre, mais... »

« Les premiers contacts ont eu lieu en début du mois de juin. On voulait m'envoyer en Angleterre mais je veux être patient, faire les bons choix au bon moment. C'est capital pour construire une carrière de 25-30 ans, pas de 3-4 ans. Et j'avais dit à l'entraîneur des gardiens de Reims que si je devais aller dans un club en France, j'aimerais aller à Lens. C'était une évidence, je n'ai jamais caché mes ambitions et mon amour pour les corons. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Lens, c'est une institution, une histoire incroyable. C'est le plus anglais des clubs français. Donc mon choix était logique. Ce n'est pas plus compliqué que ça », indique Still, qui a ensuite tenu à rendre un vibrant hommage à Franck Haise pour son travail au RC Lens.

« C'est une légende de Lens »