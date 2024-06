Mercato : Le RC Lens annonce du mouvement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Officiellement nommé en tant que nouvel entraîneur du RC Lens, Will Still a été présenté à la presse ce vendredi. Et le technicien belge annonce beaucoup de mouvement pour la suite du mercato estival, au même titre que son directeur général Pierre Dréossi qui fait le point sur les pistes à l'étude pour les Sang et Or.

La révolution est en marche du côté du RC Lens ! Après les départs de Franck Haise et Arnaud Pouille, le club nordiste a totalement refondé sa structure avec les nominations de Will Still au poste d'entraîneur et de Pierre Dréossi en tant que directeur général. En plus de l'organigramme, le mercato promet également du mouvement dans le vestiaire lensois cet été, et les deux hommes se sont d'ailleurs confiés sans détour en conférence de presse ce vendredi au sujet des transferts.

EXCLU @le10sport : Le RC Lens a dégainé une offre pour Georges Mikautadze (Metz) !▶️20 M€ + bonus ▶️Offre quasi similaire à celle de Monaco▶️ Le joueur doit prendre une décision…https://t.co/BmgWG5ogAI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 17, 2024

Still annonce la couleur pour le mercato

Will Still, le nouveau coach du RC Lens, affiche une certaine sérénité au sujet du mercato : « Les discussions avec Pierre (Dreossi), Diego (Lopez) et Leca sont honnêtes. On a bien ciblé ce qu’il fallait pour trouver un équilibre. On a fait le travail qu’il fallait et les choses sont en place et en route pour être compétitif le plus rapidement possible. L'équipe est déjà hyper compétitive et je n'ai pas d'inquiétude sur le barrage d'Europe. S'il y a des départs, ils seront compensés. Il y a une sérénité dans le planning que l'on fait », lâche le technicien belge.

« L'effectif doit être rééquilibré »