Mercato - RC Lens : Intérêt confirmé pour une pépite ?

L’été du RC Lens s’annonce brûlant. Après avoir vu Franck Haise quitter Bollaert, les Sang et Or vont devoir s’activer sur le mercato estival pour satisfaire les exigences de Will Still, son remplaçant. Parmi les secteurs qu’aimeraient renforcer les dirigeants lensois, le front de l’attaque semble être prioritaire. Au poste d’avant-centre, Couhaib Driouech serait pisté par les Lensois.

La saison n’a pas été facile pour le RC Lens, qui a conclu l’exercice de Ligue 1 à la septième place du classement. Sans compétition européenne à disputer l’an prochain, les Sang et Or auront forcément moins d’arguments pour convaincre de nouveaux éléments de rejoindre le nord de la France. Alors que les pensionnaires de Bollaert étaient annoncés comme courtisants de Georges Mikautadze, Couhaib Driouech se trouverait également dans le viseur lensois.

Couhaib Driouech pisté par le RC Lens ?

D’après les informations de Foot Mercato , le RC Lens aurait également inscrit le nom de Couhaib Driouech sur sa short-list. Pour s’attacher les services de l’attaquant de l’Excelsior Rotterdam, il faudrait débourser 4M€ selon le média.

Belle saison pour Couhaib Driouech

Arrivé à l’Excelsior Rotterdam Il y’a trois ans, Couhaib Driouech sort d’une belle saison avec le club néerlandais. En Eredivise, le Marocain a joué 26 rencontres, inscrivant 6 buts et distribuant 6 passes décisives.