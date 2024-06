Mercato : L'ASSE sur le point d'annoncer une signature ?

La rédaction

L’exercice 2024/2025 de Ligue 1 marquera le retour de l’ASSE parmi l’élite du football français. Pour les Verts, l’objectif risque certainement d’être le maintien. Pour y parvenir, l’écurie désormais possédée par le groupe Kilmer Sports aura besoin de sang neuf, mais également de conserver certains de ses éléments. Parmi les joueurs importants de l’équipe de Dall’Oglio figure Aïmen Moueffek. Et le Marocain devrait prolonger.

C’est au terme d’un scénario de folie que l’ASSE sera parvenue à remonter en Ligue 1. Deux ans après leur relégation, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont hérité du FC Metz pour une double confrontation de barrages. Après deux matchs spectaculaires, c’est bien le club du Forez qui a arraché son billet pour l’élite. L’objectif est désormais de renforcer l’effectif de Dall’Oglio afin d’éviter de subir le même sort qu’il y’a deux saisons. Si des arrivées sont attendues, prolonger les joueurs ayant contribué à la montée est aussi essentiel. C’est dans ce but qu’Aïmen Moueffek devrait voir son bail être renouvelé.

Prolongation en vue pour Aïmen Moueffek

D’après les informations de Foot Mercato , Aïmen Moueffek se dirigerait vers une prolongation avec l’ASSE. Si le milieu de terrain disposerait de plusieurs offres et est en fin de contrat à la fin du mois de juin, c’est bien vers un renouvellement de contrat avec les Verts que se dirigerait le joueur de 23 ans. Toujours selon le média, une réunion entre le natif de Vienne et sa direction aurait permis d’établir les bases d’un nouveau bail de 4 ans avec une année en option. Les dirigeants verraient en lui un élément clé pour la suite du projet stéphanois et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures.

Aimen Moueffek décisif cette saison

Aimen Moueffek a clairement été l'un des hommes sur lesquels a pu compter Dall’Oglio cette saison. L’international espoirs marocain (5 sélections) a disputé 34 matchs de Ligue 2, mais a aussi pris part aux deux matchs de barrages contre le FC Metz. En Ligue 1, il devrait être un élément clé pour le coach Stéphanois.