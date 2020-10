Formule 1

Formule 1 : Ce vibrant hommage adressé à Lewis Hamilton...

Publié le 27 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

En s’imposant ce dimanche à Portimao, Lewis Hamilton est devenu le seul recordman de victoires en Formule 1. Le patron du circuit, Ross Brawn, a félicité le Britannique, qu’il a côtoyé chez Mercedes.

Lewis Hamilton est bel et bien le tout meilleur. Sa victoire sur le Grand Prix du Portugal a fait de lui le nouveau recordman du nombre de victoires en Formule 1, seul devant la légende Michael Schumacher. Une nouvelle ligne au palmarès déjà gigantesque du Britannique, qui a été vivement salué par ses plus éminents rivaux Valtteri Bottas et Max Vertsappen. Et si certains poids lourds de la F1 gardent une certaine réserve sur les exploits du pilote de Mercedes, Ross Brawn a préféré rallier le camp des élogieux. Dans des propos relayés par Nextgen-auto.com , le directeur sportif du championnat du monde a rendu hommage à Lewis Hamilton.

« Sa constance est extraordinaire »