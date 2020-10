Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton se fait sèchement tacler !

Publié le 27 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Ce dimanche au Portugal, Lewis Hamilton a remporté sa 92e victoire en carrière, dépassant ainsi le record de Michael Schumacher (91). Pourtant, certains pilotes ne trouvent pas que cette performance soit à souligner. C’est le cas de Lando Norris.

Michael Schumacher a été effacé des tablettes. Ce dimanche, lors du Grand Prix de Portimao, au Portugal, Lewis Hamilton est devenu le recordman de victoires en Formule 1, avec 92 succès en 97 pôles positions. Le Britannique avait tenu à rendre un hommage appuyé à son écurie, Mercedes, après la course. Lewis Hamilton avait aussi reçu les félicitations de nombreux pilotes, dont Valtteri Bottas ou Max Verstappen. Pourtant, certains, comme Lando Norris ne sont pas du même avis. Alors que Lewis Hamilton vient d’établir un nouveau record en F1, le pilote McLaren ne souhaite pas s’attarder sur dessus.

« Cela ne veut rien dire pour moi, vraiment »