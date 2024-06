F1 - Grand Prix d’Autriche : Verstappen annonce du lourd

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ses concurrents comment à trouver du rythme, Max Verstappen reste sur deux victoires d’affilées (au Canada et en Espagne), et compte bien réaliser la passe de trois ce week-end en Autriche. Le triple champion du monde a parfaitement lancé sa tournée en terminant premier des qualifications de la course sprint ce vendredi, et en a profité pour se montrer très rassurant quant à ses sensations.

Max Verstappen, comme une évidence. Alors que Red Bull va évoluer à domicile ce week-end en Autriche, le triple champion du monde s’est rapidement distingué ce vendredi. A l’occasion des qualifications de la course sprint qui aura lieu ce samedi (16h heure française), « Super Max » n’a pas laissé place au doute, et s’est imposé devant Lando Norris (McLaren). Cela fait désormais deux Grand Prix d’affilé que Max Verstappen ne tremble pas face à ses poursuivants qui progressent pourtant, et le Néerlandais compte bien continuer d’imposer son hégémonie sur l’intégralité de ce week-end autrichien...

« J'aime ce circuit où il faut être dans le rythme sur un tour très court »

Dans des propos relayés par F1Only , Max Verstappen est d’ailleurs revenu sur ses bonnes sensations lors de cette séance de qualifications : « Ce fut une séance sans histoire et c'est toujours agréable d'être devant. Voir la foule en orange qui m'encourage provoque toujours autant d'émotions. La voiture est bien équilibrée et j'aime ce circuit où il faut être dans le rythme sur un tour très court. C'est un bon début de week-end et je suis content de ma performance aujourd'hui » .

« Il n'y a pas de raison de stresser »