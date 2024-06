F1 : Nouvelle bataille pour Hamilton, Verstappen crée la surprise

Arnaud De Kanel

Alors que le Grand Prix d'Autriche se disputera ce week-end, Le 10 Sport vous propose une rétrospective des moments forts vécus à Spielberg. En 2016, sur le Red Bull Ring, la bataille acharnée entre les deux coéquipiers de Mercedes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, a pris une tournure dramatique, ouvrant la voie à un résultat surprenant et historique pour Red Bull et son jeune prodige, Max Verstappen.

La onzième manche de la saison 2024 de Formule 1 aura lieu ce week-end en Autriche. Sur les terres de Red Bull, Max Verstappen avait crée la sensation en 2016 en décrochant la deuxième place, profitant de l'accrochage entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

Rosberg 💥 HamiltonLast-lap drama in Spielberg back in 2016 🍿#F1Rewind pic.twitter.com/d1AbxUTvM9 — Formula 1 (@F1) June 20, 2020

Nouvel accrochage entre Hamilton et Rosberg

La course avait débuté sous un ciel menaçant, avec des prévisions météorologiques incertaines ajoutant une dose supplémentaire de tension à une saison déjà palpitante. Hamilton, partant de la pole position, et Rosberg, juste derrière lui, étaient prêts à en découdre une fois de plus, leur rivalité atteignant de nouveaux sommets à chaque course. Tout au long de la course, les deux pilotes Mercedes se sont livrés à une lutte féroce, échangeant des positions et poussant leurs voitures et leurs nerfs à la limite. Alors que les derniers tours approchaient, il semblait que la victoire se jouerait entre eux, mais personne n'aurait pu prévoir le dénouement dramatique qui allait suivre. Dans le dernier tour, alors qu'ils se battaient pour la première place, Hamilton tenta une manœuvre audacieuse pour dépasser Rosberg à l'extérieur du virage 2. Ce qui suivit fut une collision spectaculaire : les deux voitures s'accrochèrent, envoyant Rosberg hors de la piste avec des dommages à l'avant de sa monoplace, tandis qu'Hamilton parvint à maintenir le contrôle et à franchir la ligne d'arrivée en premier.

Verstappen signe le premier podium de Red Bull à domicile

Cet incident coûteux pour Mercedes a eu des conséquences immédiates, non seulement en termes de points de championnat, mais aussi pour l'atmosphère déjà tendue au sein de l'équipe. Pendant ce temps, à la surprise générale, un autre jeune talent saisit l'opportunité créée par ce chaos. Max Verstappen, le prodige de Red Bull, s'était maintenu dans le peloton de tête tout au long de la course. Profitant de l'accrochage des Mercedes, il parvint à grimper à la deuxième place, réalisant ainsi un exploit remarquable. Ce podium marquait non seulement une performance exceptionnelle pour Verstappen, mais aussi le premier podium de Red Bull à domicile sur le circuit de Spielberg.