F1 - Red Bull : Un dernier cadeau signé Verstappen ?

La Formule 1 continue sa tournée européenne et se rend en Autriche ce week-end. Sur les terres de Red Bull, Max Verstappen pourrait offrir un dernier cadeau à son écurie, lui pour qui l'avenir au sein de la formation autrichienne reste très incertain. Il sera le grand favori à Spielberg.

Pas de pause pour le paddock qui se rend en Autriche, une semaine après le Grand Prix d'Espagne qui a vu Max Verstappen l'emporter. Le triple champion du monde en titre pourra compter sur un public entièrement acquis à sa cause ce week-end à Spielberg où il espère gagner pour la cinquième fois de sa carrière. Il pourrait s'agir de sa dernière victoire en Autriche avec Red Bull, lui qui n'a pas encore clarifié son avenir.

«Ramener une nouvelle victoire à la maison»

« Nous nous sentons toujours bien accueillis et nous aimons revenir en Autriche, car c’est une course locale pour Red Bull. Les paysages et les montagnes sont magnifiques et c’est toujours un plaisir de voir les fans de l’Orange Army ici et de ressentir ce soutien depuis les tribunes. Le circuit se prête à de nombreux dépassements, je suis donc certain que la course sera passionnante. L’équipe s’est bien comportée ici l’année dernière, alors j’espère que nous pourrons faire honneur aux fans ce week-end et ramener une nouvelle victoire à la maison », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ce week-end de course marque le retour du format Sprint.



Rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres à 12h30 avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille du sprint de samedi, le tout sur Canal+ Sport à partir de 16h30. Samedi, à 12h00, sera donné le départ de la Course Sprint avant de laisser place aux qualifications à 16h00. Le départ du Grand Prix sera donné à 15h00 dimanche sur Canal+ . En piste, les pilotes devront couvrir les 306,452 km de course, soit 71 tours de 4,318 sur le Red Bull Ring et ses 10 virages.

Le programme complet à Spielberg