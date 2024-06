F1 - Ferrari : Gros problème avec Leclerc, c’est l’incompréhension totale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi après-midi avait lieu les qualifications de la course sprint du Grand Prix d’Autriche. Si Max Verstappen et Lando Norris se sont livré une belle bataille, Charles Leclerc lui, a été piégé par un problème avec sa monoplace. Après la séance, le Monégasque avouait lui-même ne pas savoir ce qu’il s’était passé.

Depuis deux courses désormais, Ferrari rencontre des difficultés. La Scuderia s’est manquée au Canada et en Espagne, et compte bien profiter de ce Grand Prix d’Autriche pour remettre les pendules à l’heure. Néanmoins, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’écurie italienne ce vendredi. A l’occasion des qualifications pour la course sprint de ce samedi (16h), Charles Leclerc a terminé 10ème, Carlos Sainz 5ème.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé »

Pire, Leclerc n’a même pas pu disputer son tour en Q3 en raison d’un blocage de sa voiture. « Je ne sais pas ce qui s'est passé » , avoue le Monégasque juste après la séance, relayé par Motorsport.com . « Je me trouvais dans la voie des stands et j'ai eu l'anti-calage, et puis tout s'est éteint. L'équipe m'a dit que nous en parlerions à mon retour dans le garage, mais je suis passé directement de la voiture à ici [la zone mixte d'interviews], donc je ne sais pas. « Nous n'étions pas très performants, mais nous aurions fait mieux que 10ème. C'est donc un peu décevant. Mais oui, nous allons regarder ce qui s'est passé et demain nous allons essayer de faire une bonne course sur le sprint pour essayer de revenir sur la tête » .

« Il semble que nous soyons un peu plus faibles sur les pneus tendres »