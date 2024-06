F1 : Un clash éclate chez Ferrari, Charles Leclerc s’explique en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ferrari a vécu un week-end compliqué en Espagne. Après une course décevante, ses deux pilotes se sont publiquement chamaillés à l’issue de la course, Charles Leclerc notamment le dépassement de Carlos Sainz au troisième tour. Une brouille qui a rapidement pris fin selon le Monégasque, avant d’entamer le GP d’Autriche.

5e et 6e du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc et Carlos Sainz espéraient mieux deux semaines après la désillusion survenue au Canada, avec deux abandons pour Ferrari. La frustration se faisait ainsi ressentir le week-end dernier, le Monégasque ne s’en cachant pas au moment de livrer son analyse de la course. « Nous avions une stratégie claire au début de la course pour nous deux qui était d'économiser les pneus afin d'attaquer plus tard. Carlos n'a pas économisé de pneus dans le virage 14. Il a donc eu l'opportunité de me dépasser dans le virage 1, ce qui est un peu dommage car nous avons perdu du temps entre nous », regrettait Leclerc sur le site de la F1, ajoutant : « J'ai endommagé mon aileron avant parce que Carlos a pris le virage et n'a pas vu que j'étais à l'intérieur, ce qui a rendu notre course plus difficile. Je n'ai pas compris l'intérêt de faire cela alors qu'il était clairement indiqué avant la course que nous devions économiser dans cette partie de la course . » Des propos qui ont froissé Carlos Sainz : « Je pense qu'il se plaint trop souvent de quelque chose après une course » . De quoi créer un malaise au sein de Ferrari ?

« Nous avons discuté, et tout va bien »

Alors qu’ils ont l’occasion de se rattraper en Autriche ce dimanche, Charles Leclerc a précisé avant d’entamer le week-end qu’une explication avait eu lieu avec Carlos Sainz. « Nous sommes revenus dans le même avion dimanche soir et nous avons discuté, et tout va bien. Nous avons eu une discussion, comme toujours, et je pense que le problème semble toujours énorme vu de l’extérieur », a-t-il répondu, relayé par F1Only .

« Nous savons qu’il peut y avoir des tensions après la course »