Neymar - PSG : En direct, il fait un terrible constat sur Mbappé !

Le PSG était aux portes de la finale de la Ligue des champions en ce début du mois de mai. Néanmoins, deux défaites concédées face au Borussia Dortmund (1-0 et 1-0) ont mis un terme aux rêves européens du Paris Saint-Germain pour cette saison. Johan Micoud a fait un constat lourd de sens sur la différence de leadership entre Neymar et Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain n’ira pas à Wembley le 1er juin prochain pour y disputer la finale de la Ligue des champions. La faute à deux défaites en demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1-0 et 1-0).

«Mbappé est dans la rivière»

Kylian Mbappé, star de l’équipe du PSG, n’a pas pesé sur les deux rencontres. De quoi permettre à Johan Micoud de faire un parallèle entre Neymar et l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Mbappé est dans la rivière. C’est marrant, parce qu’il y a quatre ans ils perdent à Dortmund et font le match retour à Paris. Neymar avait pris le match en mains et a réglé le problème en disant « on va passer » et ça, c’est un vrai leader. Il amené tout le monde avec lui ».

«Neymar ? La seule finale que tu as faite, c’est lui qui t’y amènes»