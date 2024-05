Transfert record en Ligue 1, le PSG concerné !

Thibault Morlain

Après Ousmane Dembélé ou Eduardo Camavinga, Rennes tient un nouveau joyau avec Désiré Doué. Mais voilà que le milieu offensif pourrait faire ses valises à l’occasion du prochain mercato. Alors qu’un transfert de Doué semble se préciser, le club breton entend toucher le jackpot pour son crack. Et grâce au PSG, c’est un montant record qui pourrait être encaissé. Explications.

L’été dernier, le PSG a recruté Bradley Barcola et voilà que le club de la capitale pourrait à nouveau se renforcer en faisant venir les espoirs du championnat de France. Alors qu’on parle beaucoup d’un intérêt des Parisiens pour Leny Yoro (LOSC), Désiré Doué (Rennes) aurait aussi tapé dans l’oeil des champions de France. Le milieu offensif breton serait sur le départ et c’est au PSG que son avenir pourrait s’écrire. Il faudra cependant mettre le prix pour le transfert de Doué.



Doué, transfert record à Rennes ?

Selon les informations de L’Equipe , Rennes ne bradera clairement Désiré Doué cet été. D’ailleurs, la direction bretonne aurait pour idée de faire du prodige français la plus grosse vente du club. Ce record est aujourd’hui détenu par Jérémy Doku, lui qui avait été vendu pour 66M€ l’été dernier à Manchester City. A voir maintenant si les enchères pourraient monter aussi haut pour le transfert de Doué. Pour cela, la présence du PSG serait obligatoire. Mais pas seulement…

« Si c'est Liverpool, Arsenal, City ou le PSG qui se fightent… »