Transferts : Le PSG annonce la couleur pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a terminé sa campagne en Ligue 1 par son déplacement à Metz dimanche soir, et la saison se clôturera par la finale de Coupe de France face à l'OL avant de se pencher pleinement sur le mercato estival. D'ailleurs, Luis Enrique laisse clairement entendre que l'été sera agité au niveau des transferts du côté du PSG.

Entre la succession de Kylian Mbappé qui s'apprête à quitter le PSG libre, les retours de prêt à gérer (Xavi Simons, Kari) ou encore les nombreuses pistes évoquées pour se renforcer (Osimhen, Kvaratskhelia, Bernardo Silva, Yoro...), le mercato estival s'annonce particulièrement agité au sein du club de la capitale. La direction du PSG semble préparer un certain nombre de mouvements sur le marché des transferts, et Luis Enrique a annoncé la couleur vendredi en conférence de presse au sujet du mercato.

Départ de Mbappé : L’énorme deal imaginé par le PSG ! https://t.co/ibbggRIHga pic.twitter.com/7Br3zw7oDl — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

« En fonction des joueurs qu'on pourra signer cet été... »

L'entraîneur espagnol du PSG a évoqué ses objectifs pour le recrutement : « Depuis notre arrivée, on a préparé la meilleure option par rapport au groupe à notre disposition. En fonction des joueurs qu'on pourra signer cet été, il y a beaucoup de choses qu'on peut conserver mais il y aura des changements du point de vue tactique et pour avoir une équipe encore plus équilibrée. On a encore une marge d'amélioration en défense et en attaque », indique Luis Enrique, laissant ainsi clairement entendre que le PSG allait se renforcer.

« On va essayer se renforcer »