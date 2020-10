Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso jette un froid sur son retour... cette saison !

Publié le 30 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Après son départ en 2018, Fernando Alonso pilotera en Formule 1 la saison prochaine chez Alpine Renault. En 2021 et pas avant.

Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ne seront pas les seuls champions du monde sur la grille en 2021. Alors que Kimi Raikkonen a été prolongé chez Alfa Romeo, son prédécesseur sera de retour en Formule 1. Sacré en 2005 et en 2006, Fernando Alonso pilotera pour Alpine, actuellement Renault, la saison prochaine. Ce sera leur troisième aventure commune après 2003-2006 et 2008-2009. Après avoir quitté les monoplaces, le pilote espagnol s'est consacré à l'Endurance et au Rallye Dakar durant son absence.

« Je ne souhaite pas courir en 2020 »