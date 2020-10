Formule 1

Formule 1 : Raikkonen réagit à sa prolongation chez Alfa Romeo !

Publié le 30 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

À 41 ans, Kimi Raikkonen a prolongé d’une année supplémentaire chez Alfa Romeo. En difficulté sur le plan sportif, le Finlandais ne songe pas à arrêter, et sa prolongation sonnait comme une évidence.

Si de nombreuses écuries ont opté pour du changement en vue de la saison prochaine, chez Alfa Romeo, la constance est le maître mot ! Malgré des résultats décevants, l’écurie a annoncé ce vendredi conserver Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen en 2021. Ce dernier est devenu cette saison le recordman du nombre de départ, et sa longévité n’en sera que renforcée. À 41 ans, le Finlandais s’accroche à son baquet, et aura un avantage non des moindres ce dimanche à Imola, il sera le seul de la grille de départ à déjà avoir roulé sur ce circuit en compétition.

« Ce n’était pas un si long processus »