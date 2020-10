Formule 1

Formule 1 : Verstappen s'enflamme à l'idée de piloter à Imola !

Publié le 28 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 est de retour à Imola ce weekend, Max Verstappen a avoué qu'il avait hâte de piloter de nouveau sur ce circuit historique, qui lui avait réussi lorsqu'il évoluait encore en Formule 3.

Après avoir fait escale au Portugal pour la première fois depuis 1994, la Formule 1 est de retour sur un circuit mythique, le circuit d'Imola. Cela faisait depuis 2006 que la Formule 1 n'avait plus parcouru sur le tracé d'Imola, qui sera ce week-end sous le nom de Grand Prix d'Emilie-Romagne. Après Monza et le Mugello, il s'agit du troisième Grand Prix en Italie au cours d'une saison 2020 particulièrement perturbée par la crise sanitaire mondiale de covid-19 et ainsi l'annulation de plusieurs Grand Prix urbains tels que celui de Monte Carlo, Singapour ou encore Baku. Si plusieurs pilotes vont découvrir le circuit pour la première fois ce samedi, Max Verstappen y a déjà couru en Formule 3, et a avoué avoir hâte d'y courir en Formule 1.

« Un ajout très intéressant au calendrier »