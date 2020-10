Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean affiche de gros regrets sur sa carrière !

Publié le 30 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Non-prolongé chez Haas, Romain Grosjean vit sûrement ses dernières heures en Formule 1. L’occasion pour le Français de dresser un bilan de sa carrière et de dévoiler ses nombreux regrets.

Après cinq ans, l’aventure entre Romain Grosjean et Haas prendra fin à l’issue de la saison. Une décision tombée alors même qu’un grand turnover se poursuit au sein des baquets. Si son successeur n’est pas encore connu, le Français, lui, ne devrait pas retrouver de poste en Formule 1. Après avoir participé à chaque saison depuis 2012, époque de son arrivée chez Lotus, c’est une page qui se tourne pour le pilote, qui dispose tout de même de plusieurs pistes de reconversion. Dans des propos relayés par motorsport.com , Grosjean a porté le regard sur sa carrière, non sans un certain regret.

« Ça n’a pas été ma meilleure force de m’adapter »