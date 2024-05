MMA - UFC : « Il m’a sauvé la vie », Gomis se livre enfin sur son état de santé

Florian Barré

Ce samedi soir à Rio de Janeiro, pour le compte de l’UFC 301, William Gomis devait affronter le Brésilien Jean Silva. Malheureusement, le combattant français a été forcé de déclarer forfait en raison d’un état de santé inquiétant. En effet, lors de la pesée, celui-ci s’est présenté tête baissée, titubant, le regard livide. Depuis, quelques heures se sont écoulées et dans une story Instagram, le « Jaguar » a enfin tout expliqué.

Alors qu’il devait combattre à l’UFC 301 en -66 kg, William Gomis pesait 64.9 kilos lors de sa pesée vendredi. L’athlète français a ainsi été protégé par l’UFC, annulant son combat prévu pour ce week-end. Mais qu’est-ce qui a causé une telle déshydratation ? Pourquoi le cutting a été aussi intense ? Sur Instagram, le jeune homme a enfin apporté les réponses à toutes ces questions, révélant notamment avoir frôlé la mort : « Comme vous pouvez le voir ça va beaucoup mieux. Un grand merci pour tous les messages que je reçois. Je n'ai jamais reçu un soutien comme celui-là dans ma vie. »

« Je me vidais complètement »

En réalité, Gomis aurait ingéré des glaçons l’ayant rendu très malade, d’où son état inquiétant le jour de la pesée : « J’ai eu un gros problème pendant mon cutting qui était de seulement 2 kg... c'est pas grand chose, j'ai déjà fait beaucoup plus. Ça faisait déjà 2 jours que j'étais malade, j'ai eu mal au ventre. J'ai mangé des glaçons, du Brésil, je pense que ça venait du robinet... Et ça a mal tourné. Quand on a voulu me réhydrater un peu parce que j'avais déjà perdu 600 grammes de trop, j'ai commencé a vomir, mon corps n'acceptait plus l'eau, je me vidais complètement. » a-t-il d’abord révélé.

« J’ai vu la mort »