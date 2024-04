Mercato : Le PSG reçoit le feu vert pour un transfert à 80M€ ?

Pierrick Levallet

Pour compenser le départ plus que probable de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG aurait prévu du lourd sur le mercato. Le club de la capitale souhaiterait notamment se renforcer au milieu de terrain et penserait ainsi à Frenkie de Jong. D'ailleurs, le FC Barcelone pourrait finir par ouvrir la porte à un transfert pour le joueur de 26 ans.

Le mercato promet d’être plutôt intéressant à suivre au PSG. Avec le départ plus que probable de Kylian Mbappé, le club de la capitale entend se renforcer dans tous les secteurs, y compris au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens exploreraient ainsi plusieurs pistes, et envisageraient d’aller piocher au FC Barcelone.

Le PSG a des vues sur Frenkie de Jong

En effet, le PSG serait intéressé par les services de Frenkie de Jong. Estimé à 80M€, l’international néerlandais ne fait plus vraiment l’unanimité en Catalogne. Luis Campos pourrait donc en profiter pour le faire venir à Paris. D’ailleurs, les Blaugrana ne seraient plus aussi réticents qu’avant à l’idée de le voir partir.

Le Barça ne dit pas non à un transfert