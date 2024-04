Mercato - PSG : Le transfert d’une star relancé par le FC Barcelone ?

Jean de Teyssière

En 2019, le PSG avait quasiment finalisé l'arrivée de Frenkie De Jong avant que le FC Barcelone ne rentre dans la danse et chipe le milieu de terrain néerlandais aux Parisiens. En 2024, il pourrait se passer la même chose, puisque le PSG et le FC Barcelone lorgnent le joueur du Bayern Munich, Joshua Kimmich.

Cet été, le PSG va perdre Kylian Mbappé, qui devrait aller au Real Madrid. Le club parisien devra débuter un nouveau cycle, un an après avoir perdu ses deux autres superstars, Lionel Messi et Neymar. Les erreurs ne seront pas permises et le PSG devra faire attention à la concurrence pour un dossier chaud.

Le PSG intéressé par Kimmich

Le mercato estival du PSG promet d'être animé. Avec le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens devraient bénéficier d'une enveloppe confortable pour recruter, la masse salariale étant considérablement allégée. Au milieu de terrain, l'international allemand Joshua Kimmich intéresse le PSG, qui n'est pas le seul club européen à vouloir tenter d'arracher le joueur de 29 ans au Bayern Munich.

Xavi veut Kimmich