Mercato : Un entraîneur rêve de l’OM, il se fait calmer

Habib Beye restera-t-il au Red Star la saison prochaine ? Questionné sur son avenir, l'ancien joueur de l'OM aspire à quelque chose de plus grand. Un club de Ligue 1 ? Certainement. L'ancien international sénégalais a notamment ouvert la porte à un retour à Marseille. Mais pour certains observateurs, Beye n'est pas encore prêt.

Arrivé à Marseille le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset va très vite quitter l'OM. Le technicien de 70 ans aurait pris la décision de quitter le club à l'issue de son contrat. Alors qui pour occuper le poste d'entraîneur la saison prochaine ? Invité de RMC, Habib Beye a envoyé sa candidature. « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? » a confié l'actuel coach du Red Star.

Beye figure dans la short-list de Longoria

Si Beye figure bien sur la short-list de Pablo Longoria, selon les informations exclusives du 10Sport.com, il serait loin d'être une priorité. Le grand favori de Pablo Longoria se nomme Paulo Fonseca (LOSC). Un choix validé aussi pour Walid Acherchour. Pour le chroniqueur, le Portugais a bien plus d'expérience que Beye, qui vient tout juste d'obtenir la montée en Ligue 2 avec le Red Star.

Ravi de lire toutes les confirmations des révélations du @le10sport sur Paulo Fonseca / OM ✅👊Dès le 10 avril, nous indiquions que l'OM insistait sur le technicien portugais, piste n°1 de Pablo Longoria https://t.co/flkLq3GxLt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 26, 2024

« Habib à l'OM c'est trop tôt »