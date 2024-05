Mercato : Le PSG dans une énorme bataille a 130M€ ?

La rédaction

L’été s’annonce, comme souvent, agité du côté du Paris-Saint Germain. Après un nouvel échec en Ligue des Champions et la très probable perte de Kylian Mbappé, le club de la capitale va chercher à se renouveler et à se renforcer. Le profil de Khvicha Kvaratskhelia intéresse fortement le PSG, mais il faudra jouer des coudes avec d’autres cadors européens.

Alors que le Paris-Saint Germain tentera de sortir la tête de l’eau lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1 et lors de la finale de la Coupe de France face à Lyon le 25 mai prochain, les dirigeants franciliens façonnent déjà en coulisses l’effectif dont disposera Luis Enrique la saison prochaine. Kylian Mbappé devrait s’envoler pour Madrid dans les prochaines semaines, donc, forcément, un joueur de gros calibre va débarquer à Paris. Et les Parisiens auraient jeté leur dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, star du Napoli.

Le FC Barcelone et Manchester City sur le coup

Selon la Gazzetta dello Sport , le FC Barcelone serait intéressé par une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia depuis plusieurs mois. C’est Xavi, coach des Blaugranas, qui apprécierait le profil du joueur et souhaiterait l’intégrer à son équipe. Le quotidien au papier rose explique aussi Manchester City étudie le dossier de l’attaquant de 23 ans.

Khvicha Kvaratskhelia n’est pas à vendre