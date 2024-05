Départ de Mbappé : «Un attaquant de classe mondiale» au PSG pour 100M€ ?

Thibault Morlain

La saison prochaine, le PSG va devoir jouer sans Kylian Mbappé. Alors que l’international français est annoncé au Real Madrid, son départ sera une énorme perte. Il va donc falloir combler cet énorme manque lors du prochain marché des transferts. Alors que le PSG serait très intéressé par Victor Osimhen, le profil de Viktor Gyökeres plairait aussi aux Parisiens. Le buteur du Sporting Portugal pourrait être un bel atout pour Luis Enrique.

A 25 ans, Viktor Gyökeres réalise une saison flamboyante au Portugal avec le Sporting. En effet, en 47 matchs toutes compétitions confondues, le Suédois a marqué 41 buts et délivré 15 passes décisives. C’est tout naturellement que son nom fait l’objet de nombreuses rumeurs à l’approche du mercato estival. Il a notamment été question d'un intérêt du PSG pour Gyökeres qui penserait ainsi à lui pour l’après Kylian Mbappé.

« C’est un attaquant de classe mondiale »

Tandis que Viktor Gyökeres est encore peu connu du très grand public, Bruno De Carvalho, ancien président du Sporting Portugal, s’est confié sur le Suédois. Pour Le Parisien , il a alors annoncé : « C’est un attaquant de classe mondiale, et les grands clubs chassent ce genre de joueurs. Il a une clause à 100 millions, mais certains clubs peuvent la lever et le recruter. Pour moi, c’est naturel, ce n’est pas une surprise. C’est le meilleur attaquant du Portugal et l’un des meilleurs en Europe, pour sûr. Il est le joueur le plus important du Sporting cette saison, l’homme du titre ».

« À un tout autre niveau, il me rappelle un peu Erling Haaland »