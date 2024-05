Le PSG annonce une erreur de casting au mercato

Axel Cornic

Certaines positions ont souvent posé problème au Paris Saint-Germain et c’est le cas de celle de numéro 6. Depuis Thiago Motta, le club cherchait un spécialiste du poste et il l’a trouvé seulement l’été dernier avec Manuel Ugarte. Mais après des débuts encourageants, l’Uruguayen ne semble carrément plus rentrer dans les plans de Luis Enrique.

Tout va très vite dans le football, surtout dans un club comme le PSG. A l’automne dernier, les supporters s’extasiaient pour les prestations de Manuel Ugarte et tout le monde était persuadé que Paris avait enfin trouvé un nouveau cadre sur lequel compter. Quelques mois après, l’ancien du Sporting CP est pourtant annoncé sur le départ.

La fin pour Ugarte ?

Cela fait plusieurs jours que la presse italienne évoque des tensions entre l’Uruguayen et Luis Enrique, qui ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine. Un départ aurait ainsi été évoqué et le PSG aurait même proposé Ugarte à plusieurs clubs, comme la Juventus ou le Napoli.

Déjà un indésirable au PSG