Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso désigne le plus grand talent de F1 !

Publié le 31 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il retrouvera le monde de la Formule 1 la saison prochaine, Fernando Alonso a révélé le pilote qui lui faisait la plus grosse impression, et qui est susceptible de dominer dans les prochaines années.

Après avoir quitté McLaren et la Formule 1 en 2018 pour rejoindre d'autres catégories tels que le WEC, où il a remporté les 24 heures du Mans, Fernando Alonso sera de retour chez lui, dans l'écurie où il a tout connu : Renault. Si le nom de l'écurie changera pour Alpine en fin de saison, l'âme restera la même, et c'est ainsi un retour aux sources pour celui qui fêtera ses 40 ans la saison prochaine. Interrogé en conférence de presse sur la nouvelle génération de pilotes qui émergeait petit à petit, le champion du monde 2005 et 2006 a rendu un bel hommage à George Russell, dont les performances avec Williams ne cessent d'étonner, alors qu'il s'est récemment qualifié devant Sebastian Vettel ce samedi lors des qualifications pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne qui aura lieu ce dimanche.

« Pour l’avenir, Russell sera mon choix »