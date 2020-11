Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff rassure pour son avenir et celui d’Hamilton !

Publié le 2 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après avoir annoncé à la surprise générale que rien n’était figé pour son avenir, Lewis Hamilton a mis le feu aux poudres. Toto Wolff a tenu à rassurer pour sa prolongation et celle du pilote, en liant leurs avenirs respectifs.

Ce dimanche à Imola, Lewis Hamilton a ajouté un 93e Grand Prix à son palmarès. En prenant le meilleur sur son coéquipier Valtteri Bottas, pourtant parti en pôle, le Britannique s’est un peu plus rapproché de son 7e titre de champion du monde. Pourtant, après la course, le pilote de 35 ans a jeté un froid sur son avenir : « Je ne sais même pas si je serai là l’an prochain ». Des mots qui ont tout de suite suscité des interrogations, malgré l’affirmation du champion de vouloir poursuivre chez Mercedes l’an prochain. Et tandis que son avenir n’est pas encore figé, comme celui du directeur de l’écurie, Toto Wolff, ce dernier a calmé le jeu, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Nous voulons poursuivre cette aventure »