Formule 1 : Lewis Hamilton sème le doute sur son avenir !

Publié le 1 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de son 93e Grand Prix à Imola, Lewis Hamilton s'est rapproché du titre mondial. Sans contrat pour la saison prochaine, son avenir reste pourtant incertain.

Après deux Grand Prix records pour Lewis Hamilton, c'est au tour de Mercedes d'écrire l'histoire. Alors que Max Verstappen a été contraint à l'abandon en Emilie-Romagne, les deux flèches d'argent ont terminé aux deux premières places. De quoi assurer à Mercedes un nouveau titre de champion du monde constructeurs, le septième consécutif. La performance de Ferrari avec six sacres d'affilées entre 1999 et 2005 est donc effacée. Du côté individuel, Lewis Hamilton a signé sa 93e victoire et augmenté sa marge avec 77 points d'avance sur Valtteri Bottas.

« Je ne sais pas si je serai là l'an prochain, il n'y a pas de garanties »