Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton pessimiste avant le GP d’Émilie-Romagne

Publié le 31 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Lewis Hamilton débutera le Grand Prix d’Émilie-Romagne en deuxième position demain, derrière Valtteri Bottas. Déçu de son résultat, le Britannique s’attend à une course peu spectaculaire ce dimanche.

Pas de pole position ce dimanche à Imola pour Lewis Hamilton ! C’est Valtteri Bottas qui a pris le meilleur sur son coéquipier lors des qualifications, devançant ainsi Max Verstappen troisième, et Pierre Gasly surprenant quatrième. Si rien ne devrait plus empêcher le sextuple champion du monde d’ajouter une septième ligne à son palmarès d’ici la fin de la saison, la prouesse de son coéquipier chez Mercedes a suffi à le contrarier. À l’issue de la journée, le Britannique est apparu quelque peu amer aux micros, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Une course très ennuyeuse »