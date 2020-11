Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen se retrouve au cœur d'une polémique inattendue !

Publié le 1 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Actuellement troisième du championnat de Formule 1, Max Verstappen prend de plus en plus de poids dans le monde de la F1. Alors lorsqu’il dérape, on ne le rate plus.

C’est une affaire dont il se serait bien passé. Le 23 octobre dernier, Max Verstappen et Lance Stroll s’étaient accrochés lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Portugal. Le pilote néerlandais de Red Bull s’en était alors pris verbalement au pilote Racing Point, le traitant de « retardé » et de « Mongol ». Finalement 3e à Portimao, Max Verstappen pensait cette histoire terminée. Mais voilà qu’elle refait surface alors que l'ambassadeur de la Mongolie à l’ONU vient de condamner ces propos.

Verstappen repris de volée par la Mongolie