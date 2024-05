Tennis : Nadal, Federer... Djokovic a commis l'irréparable, il balance

Alexis Brunet

Tout au long de sa carrière, Novak Djokovic a été comparé à Roger Federer et à Rafael Nadal. Les débats sont nombreux pour savoir qui est le meilleur joueur du monde ou bien qui est le plus aimé du public. Pour Michael Llodra, le Serbe est moins aimé par les fans, car il a commis l'irréparable en dépassant le Suisse et l'Espagnol au nombre de titres remportés.

Tout comme Rafael Nadal, Novak Djokovic n'est pas au top de sa forme actuellement. Le numéro un mondial n'a pas gagné le moindre tournoi depuis le début de la saison et il collectionne plutôt les contre-performances actuellement. Pour essayer d'inverser la tendance, le Djoker s'est engagé au tournoi de Genève, mais c'est surtout à Roland-Garros qu'il voudra ouvrir son compteur.

Djokovic est le mal-aimé du Big 3

S'il affronte Rafael Nadal à Roland-Garros, Novak Djokovic n'aura clairement pas l'appui du public. Il faut dire que l'Espagnol est le roi à Paris, mais Michael Llodra estime qu'il y a une autre raison à cela. En effet, selon l'ancien joueur français, le Serbe a commis tout simplement l'irréparable en dépassant Nadal et Federer au fil des années. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Après avoir été mal‐aimé au début, Novak a aussi commis l’irréparable en passant devant les deux icônes et je dirais qu’en France on n’aime pas vraiment ça. Il n’en reste pas moins que jamais, il y a quinze ans, on n’aurait pu imaginer que trois joueurs gagneraient autant de tournois du Grand Chelem, et surtout que Novak finisse devant. »

« Novak est très drôle »