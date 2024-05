Tennis : «Arrogant», Nadal tacle Federer

Le temps de la rivalité est terminé entre Roger Federer et Rafael Nadal. Tout au long de leur carrière, les deux hommes se sont battus sur les terrains du monde entier avant que Novak Djokovic ne les rejoigne. Désormais les deux anciens rivaux sont devenus amis et pour la marque Louis Vuitton, ils ont abordé avec humour leur première rencontre.

À eux deux, 42 titres du Grand Chelem ont été remportés. Vingt pour Roger Federer et donc vingt-deux par Rafael Nadal. Si tout au long de leur carrière les deux hommes ont été de grands rivaux, Nadal n'a pas hésité à se montrer très ému au moment du dernier match du Suisse lors de la Laver Cup en septembre 2022. Aujourd'hui, les légendes du tennis entretiennent une bonne relation.

Dans une campagne de publicité de Louis Vuitton intitulée Core Values , la marque a réussi à réunir les deux légendes du tennis : Rafael Nadal et Roger Federer. Les deux hommes, qui entretiennent une bonne relation évoquent ces nouvelles retrouvailles :



Federer : « Je pense qu'être ici ensemble pour le shooting photo est très significatif pour nous, très spécial. ». Durant cette séquence, tournée en plein hiver sur un sommet de montagne dans les Dolomites (Italie), Roger Federer semble être clairement dans son élément. Tout le contraire du Majorquin Rafael Nadal, qui avoue que ce climat ne lui est pas habituel.



Nadal : « Je suis moins habitué à la neige que Roger (rires) »



Federer : « Première fois qu'il voit la neige ! »



Nadal : « Il vit dans la neige ! Je ne sens plus mes oreilles mais j'apprécie ce moment ! Mais si je passe une semaine ici, le ressenti sera sans doute différent. »

