MMA - UFC : Aspinall vs. Blaydes, Jon Jones lâche son pronostic

Florian Barré

La catégorie des poids lourds de l’UFC va enfin avoir l’opportunité d’évoluer prochainement. En attendant l’affrontement entre Jon Jones et Stipe Miocic pour la ceinture incontestée, Tom Aspinall et Curtis Blaydes vont se battre pour le titre intérimaire, détenu pour l’heure par le Britannique. Et c’est pour cette occasion que « Bones » a livré son pronostic sur son compte X.

Victime d’une blessure au pectoral, Jon Jones a repris l’entraînement depuis peu. En attendant son retour dans l’octogone à la fin de l’année civile, selon les spéculations les plus insistantes, l’Américain, champion heavyweight de l’UFC, va pouvoir observer le choc pour la ceinture intérimaire entre Tom Aspinall et Curtis Blaydes. Par ailleurs, il y a de grandes chances pour que le vainqueur de ce combat affronte ensuite Bones pour le titre incontesté de la division.

MMA - UFC : Ça chauffe entre Curtis Blaydes et Jon Jones ! https://t.co/xfc99ttiZf pic.twitter.com/lkfGqVFVF5 — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Blaydes favori selon Jones

Sur son compte X, Jones a honnêtement livré son ressenti, affirmant qu’il voyait bien Tom Aspinall chuter lors de l’UFC 304 : « Je ne serais pas surpris si Curtis gagnait, j'ai vu des scénarios comme celui-ci maintes et maintes fois. Un mec qui boit prématurément son propre Kool-Aid se retrouve avec un énorme morceau de tarte. Je veux dire, si Sergei peut toucher Tom aussi facilement, je suis sûr que Curtis le peut aussi. Quand Curtis décide d'y aller, il est beaucoup plus rapide que les gens ne le pensent, et il frappe fort. Quelques tirs bien chronométrés et ce jeu solide, la nuit pourrait être longue pour le vieux Tommy. Quoi qu’il en soit, je regarderai, impatient d’avoir des images supplémentaires. »

« Je soutiens toujours les Américains »